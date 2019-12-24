В Орле суд рассмотрел дело о чужеродной ДНК

24.12.2019 | 14:55 Новости, Общество

ДНК постороннего существа была обнаружены в сметанном продукте.

Как сообщили в управлении по Орловской и Курской областям, суд рассмотрел необычный спор между этим ведомством и компанией «Воронежросагро». Ранее инспекторы выдали ей предписание о прекращении действия декларации о соответствии продукции.

Речь шла о сметанном продукте с массовой долей жира 20 процентов, который нее выдержал проверку. В его составе была обнаружена чужеродная ДНК, а именно ДНК курицы. Понятно, что не только натуральную сметану, но и сметанный продукт из курицы не изготовить.

В ТУ Россельхознадзора уточнили, что пробы продукта были отобраны в крупной торговой сети. Их исследовали в испытательной лаборатории орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ. Предписание означает, что выпускать подобную продукцию нельзя как минимум до устранения выявленных нарушений.

Компания с этим не согласилась и обратилась в арбитражный суд, потребовав признать предписание контролирующего органа недействительным. Интересно, что к тому времени она сменила название. Суд учел доводы обеих сторон и пришел к выводу, что инспекторы действовали в рамках своих полномочий и закон не нарушали.

Предписание оставлено в силе. Более того, теперь Россельхознадзор готовит административный материал в отношении несговорчивой компании о неисполнении этого предписания.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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