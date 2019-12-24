В Орловской области жителям запретят умирать

Новая областная программа предусматривает снижение смертности.

С 1 января 2020 года в Орловской области начнет действовать программа профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни. Она также предусматривает развитие первичной медико-санитарной помощи. Только из областного бюджета на ее реализацию выделят более 1 миллиарда рублей. Действие программы завершится в 2025 году.

Жителям Орловской области придется изрядно постараться, чтобы чиновники сумели реализовать свои планы. В частности, к 2025 году в регионе должен существенно снизиться уровень смертности. Причем задачи ставятся для определенных групп населения.

Например, в настоящий момент уровень смертности мужчин в возрасте 16-59 лет составляет 794 человека на 100 тысяч жителей в год. К концу действия программы он должен снизиться до 617. Аналогично поставлена задача для женщин в возрасте 16-54 лет. Уровень их смертности должен снизиться с 209,7 случая на 100 тысяч жителей до 192,3.

Также запланировано снижение показателя смертности от самоубийств – с 11 до 10 процентов на 100 тысяч жителей. Чтобы выполнить условия программы, орловцам буквально придется долго жить. Причем в данном случае требования установлены только к тем орловцам, которые сумели дожить до 45 лет. Подсчитано, что после достижения этого возраста жители региона в среднем проживают еще 31,5 года. В 2025 году этот показатель должен быть доведен до 33,5 лет.

ИА «Орелград»