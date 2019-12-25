ФК «Орел» встретился с болельщиками

Руководство и игроки ФК «Орел» встретились с болельщиками, сообщается на сайте фанатов клуба.

На мероприятии присутствовали начальник управления спорта Орловской области Алексей Берестов, директор клуба Борис Люблинский, главный тренер Валерий Ноздрин, глава федерации футбола Николай Пчелкин.

Берестов поблагодарил команду, которая сделала «значительный шаг вперед по сравнению с прошлым годом». Также он сказал спасибо болельщикам, которые постоянно были с футболистами и поддерживали их.

В ходе встречи участники подвели итоги 2019 года и наметили задачи на 2020 год. Напомним, в прошедшем первенстве СФФ «Центр» ФК «Орел» занял 6 место.

ИА «Орелград»