Сбежавшего из колонии с «воровским пиром» заключенного вернули за решетку

25.12.2019 | 9:20 Новости, Общество

Обращен к исполнению приговор по делу о побеге.

Ливенским районным судом обращен к исполнению обвинительный приговор в отношении гражданина Бугрова, который ранее был признан виновным по ч.1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы). Как уже рассказывал «Орелград», в июне этого года заключенный совершил побег из исправительной колонии №2 строгого режима, которая находится в Ливнах. В этом году она прославилась на всю страну благодаря видеоролику с «воровским пиром» за решеткой.

Как пояснили в суде Ливенского района, Бугров воспользовался тем, что ему были предоставлены облегченные условия отбывания наказания. В исправительной учреждении он трудился грузчиком и имел право передвигаться без конвоя и даже выходить за пределы колонии. Улучив подходящий момент, он сбежал. Его задержали примерно через полтора месяца.

С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору Бугров получил новый срок — 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор обращен к исполнению, то есть заключенный уже отправлен за решетку.

ИА «Орелград»

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