В Орле выделят 10 млн на подготовку патриотов

Областные власти создали Центр патриотического воспитания.

Правительство Орловской области распорядилось о создании нового автономного учреждения. Оно будет называться «Центр патриотического воспитания «Патриот-57». У него будет региональный статус, то есть средства на его деятельность будут выделять из казны региона. Более того, учредителем выступит администрация губернатора и правительства Орловской области.

Глава региона Андрей Клычков уже поручил департаменту финансов выделить вновь созданному автономному учреждению субсидию в размере 10 миллионов рублей. Основной целью деятельности «Патриота-57» станет «организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи».

Администрации губернатора и правительства Орловской области поручено до 15 февраля 2020 года утвердить устав Центра патриотического воспитания и сформировать для него государственное задание д в пределах суммы субсидии. Кроме того, центр за бюджетный счет обеспечат необходимым имуществом.

Добавим, что данное распоряжение вступит в силу с 1 января 2020 года.

ИА «Орелград»