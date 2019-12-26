Орловцев пригласили на московскую выставку об Арктике

Она включает снимки из уникального атласа и полярных экспедиций

Жителей Орловской области, которые окажутся в Москве на новогодних каникулах, пригласили на выставку «Притяжение Арктики». Экспозиция открылась на «Цветном бульваре», её организовали «Роснефть» и институт «Иннопрактика».

На выставке показаны мир Крайнего Севера, ледяные пейзажи, животный и подводный мир Арктики. Экспозиция включает кадры, снятые с высоты птичьего полёта и с помощью макросъемки — гости смогут увидеть и масштаб арктических льдов, и детали флоры и фауны полярного региона.

Часть экспозиции — кадры из экологического атласа «Российская Арктика. Пространство. Время. Ресурсы». Книга, вышедшая в свет в октябре 2019 года, стала итогом работы 140 авторов, картографов и иллюстраторов. Эксперты высоко оценили атлас, в котором собран колоссальный массив актуальных данных о северном регионе. Также на выставке представлены снимки из экспедиций «Роснефти» «Кара-Зима» и «Кара-Лето».

Выставка продлится до 15 января. Кстати, это не первая совместная выставка «Роснефти» и «Иннопрактики» — прошлой зимой авторы открывали экспозицию «Время Арктики».

Справка НК «Роснефть» – крупнейший недропользователь российского арктического шельфа. Компания проводит самые масштабные со времен СССР комплексные научно-исследовательские экспедиции «Кара-лето» и «Кара-зима». За последние 7 лет «Роснефть» провела более 20 экспедиций по всему побережью Северного Ледовитого океана и собрала уникальный пласт информации об арктическом регионе, а в ходе экспедиции «Кара-лето 2017» специалисты Компании впервые в России выполнили буксировку айсберга массой 1,1 млн тонн. Арктика для «Роснефти» – это не только разработка углеводородных месторождений, но и продуманная программа по защите полярных экосистем. Для этого учёные выполняют комплекс биологических и экологических исследований. Особое внимание Компания уделяет редким и охраняемым видам, в том числе занесенным в Красную книгу. Отдельным направлением научно-исследовательских работ, проводимых «Роснефтью», является изучение белого медведя и моржа, которые относятся к видам-индикаторам устойчивого состояния морских экосистем Российской Арктики.

ИА «Орелград»