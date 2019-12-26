Под Орлом ревнивица зарезала сожителя

26.12.2019 | 12:50 Новости, Происшествия

Мужчина скончался в больнице

В Мценске 55-летняя женщина убила сожителя из-за ревности, сообщили в Следственном комитете Орловской области. Подозреваемая задержана и созналась в преступлении.

48-летнего мужчину госпитализировали 25 декабря. Медики не смогли спасти его жизнь — ножевая рана грудной клетки была слишком серьезной. Вскоре силовики задержали сожительницу потерпевшего.

Оказалось, что пара серьезно поссорилась. Женщина, приревновав возлюбленного к другой, схватила нож и ударила его в грудь.

«В настоящее время в отношении подозреваемой рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»

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