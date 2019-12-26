Под Орлом водителя иномарки осудили за гибель трех человек

Суд приговорил его к реальному лишению свободы.

Как сообщает Свердловский районный суд, рассмотрено уголовное дело в отношении водителя, обвиненного по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Было установлено, что утром 7 января 2019 года по его вине произошло ДТП. Мужчина находился за рулем автомобиля «Нисан Патфиндер» и следовал по федеральной трассе со стороны Орла в направлении Тамбова.

Водитель нарушил правила и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21102. Водитель и два пассажира отечественной легковушки погибли от травм, полученных в этой аварии.

Подсудимый вину не признал. В суде он пояснил, что «в момент движения транспортного средства услышал резкий громкий хлопок правого переднего колеса, и его автомобиль повело вправо. Он попытался стабилизировать автомобиль, однако у него не получилось. Автомобиль вынесло на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение».

Однако суд пришел к выводу, что виновность водителя подтверждается собранными по делу доказательствами. Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и трехлетним лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших – семи родственников погибших. В общей сложности осужденному предстоит заплатить им 5,4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»