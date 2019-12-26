Стало известно, когда орловские школьники смогут сдать ОГЭ

26.12.2019 | 15:46 Новости, Образование

Утверждены расписания ОГЭ и ГВЭ на 2020 год.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, речь идет о расписаниях основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год. Они утверждены совместными приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Министерства просвещения Российской Федерации.

По традиции ОГЭ пройдет в три этапа: досрочный — с 21 апреля по 16 мая, основной — с 22 мая по 30 июня и дополнительный — с 4 по 18 сентября. Основной период возьмет старт с испытания по иностранным языкам. Важно знать, что в каждом из периодов предусмотрены резервные сроки.

«Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут сдать их в резервные сроки, — рассказали в Центре. — Принять участие в ГИА в иные сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии Орловской области».

Дополнительный шанс получат даже те выпускники, которые не сдадут экзамен даже со второго раза в резервный день. Им дадут возможность участвовать в ГИА в сентябре.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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