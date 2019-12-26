В орловской Росгвардии сменился начальник

26.12.2019 | 9:37 Новости, Общество

Ведомство возглавил полковник Игорь Баранов из Брянска.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области, личному составу представили нового начальника. Им стал полковник полиции Игорь Баранов, который с октября 2016 года занимал аналогичную должность в Брянске. Процедуру представления провел первый заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Анатолий Якубовский.

«Он поздравил полковника Игоря Баранова с назначением и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, — рассказали в региональном управлении Росгвардии. — Генерал-лейтенант Анатолий Якубовский отметил успешное выполнение поставленных служебно-боевых задач орловскими росгвардейцами и поздравил личный состав с наступающим Новым годом и Рождеством».

Полковник Баранов сменил полковника Виталия Шевкунова, который оставил пост в сентябре 2019 года в связи с выходом на пенсию. Сообщается, что Игорь Баранов родился в 1972 году в Брянске. В 1994 году окончил Брянский государственный педагогический институт, в 2005-м — Брянский филиал Московского университета МВД России. В правоохранительных органах служит с 1996 года.

ИА «Орелград»

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