В орловской Росгвардии сменился начальник

Ведомство возглавил полковник Игорь Баранов из Брянска.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области, личному составу представили нового начальника. Им стал полковник полиции Игорь Баранов, который с октября 2016 года занимал аналогичную должность в Брянске. Процедуру представления провел первый заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Анатолий Якубовский.

«Он поздравил полковника Игоря Баранова с назначением и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, — рассказали в региональном управлении Росгвардии. — Генерал-лейтенант Анатолий Якубовский отметил успешное выполнение поставленных служебно-боевых задач орловскими росгвардейцами и поздравил личный состав с наступающим Новым годом и Рождеством».

Полковник Баранов сменил полковника Виталия Шевкунова, который оставил пост в сентябре 2019 года в связи с выходом на пенсию. Сообщается, что Игорь Баранов родился в 1972 году в Брянске. В 1994 году окончил Брянский государственный педагогический институт, в 2005-м — Брянский филиал Московского университета МВД России. В правоохранительных органах служит с 1996 года.

ИА «Орелград»