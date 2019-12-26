Власти Орла потратят 6 млн на сметание снега с набережных

Городские власти начали поиск подрядчика для уборки.

Администрация города Орла объявила о проведении закупки на право оказания услуг по содержанию и уборке набережных рек Ока и Орлик в 2020 году. Заказчиком от лица властей выступает муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Как следует из документации, начальная максимальная цена контракта установлена в размере 6,001 миллиона рублей.

К потенциальным подрядчикам предъявлен длинный список требований, которые касаются правил уборки как летом, так и зимой. Так, подрядчик будет обязан трижды в неделю подметать территорию и вручную убирать свежевыпавший снег, трижды в месяц посыпать набережные песко-соляной смесью.

Если глубина снега превышает 5 см, то подрядчик обязан использовать для уборки тротуароуборочные машины. Сметание снега со ступеней сходов мостовых сооружений (после окончания снегопада или каждые 5 см свежевыпавшего снега) должно производиться 2 раза в неделю. Кроме того, дважды в месяц подрядчик обязан вручную сдвигать рыхлый снег.

Добавим, что по условиям контракта очистка урн от мусора, а всего их на набережных установлено 37, производится дважды в неделю.

ИА «Орелград»