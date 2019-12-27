«Антинародное правительство»: Остроушко рассказала о борьбе Клычкова с коммунизмом

По её мнению, губернатор растоптал всю борьбу членов КПРФ за справедливость

Депутат облсовета Валентина Остроушко подвела итоги работы губернатора Андрея Клычкова и его команды. Публикацию в Facebook она озаглавила достаточно красноречиво — «Антинародное правительство».

Остроушко рассказала об увольнении сотрудницы поликлиники №2, у которой на рабочем месте случился приступ эпилепсии. Новый главврач Павел Сергеев уволил женщину и вызвал ЧОП и скорую психиатрическую помощь. Клычков должен был устроить подчиненным разнос, но вместо этого проявил полное безразличие, отметила Остроушко, «и это самое страшное».

Кроме того, Клычков продолжает судиться с экс-главврачом поликлиники №2 Натальей Петиной, которую незаконно уволил за то, что она сопротивлялась информатизации здравоохранения, которую продавливал глава облздрава Иван Залогин. На первом заседании Петина рассказала об оказываемом на неё давлении со стороны Залогина.

«Это стиль команды губернатора-коммуниста: преследовать тех, кто защитил свои права в суде или просто беззащитных?» — задалась вопросом депутат.

Остроушко обратила внимание на то, что при новой руководительнице департамента образования Татьяне Крымовой начали закрываться сельские школы, и только Покровский райсуд запретил останавливать работу одного из учреждений. А подследственный Денис Блохин продолжает распоряжаться бюджетными деньгами и остается одним из ключевых членов команды Клычкова.

«Мы в коммунистической газете тогда боролись со всем, что сейчас Клычков проводит в жизнь. Такие, как Блохин, были наши антигероями», — заключила Остроушко.

ИА «Орелград»