Под Орлом рассмотрели дело о жестоком убийстве женщины

Особо тяжкое преступление совершил житель Дмитровского района.

Как сообщает Дмитровский районный суд, местно жителя признали виновным в совершении убийства своей сожительницы. Жестокое преступление он совершил в июне 2019 года на территории своего домовладения.

Было установлено, что между мужчиной и женщиной произошла словесная ссора «на почве личных неприязненных отношений». Затем мужчина схватил молоток и начал избивать им свою сожительницу. Затем он взял топор и нанес ей несколько ударов по голове. От полученных ран потерпевшая скончалась.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда», — подчеркнули в суде Дмитровского района.

ИА «Орелград»