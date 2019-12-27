Под Орлом решили создать резервный фонд

За счет «резервных» средств будут решать острые и оперативные вопросы.

Предложение о создании резервного фонда прозвучало из уст главы Орловского района Юрий Парахина. По его словам, идея заключается в целях «обеспечении устойчивого социально-экономического развития района, нивелирование негативных последствий в экономике и выполнении всех социальных обязательств, независимо от экономической ситуации в районе и в Орловской области».

«Средства резервного фонда могут быть направлены на софинансирование национальных проектов, которые дадут развитие экономике района», — уточнил глава.

Резервные фонды имеются на более высоких уровнях власти. Например, таковой есть у правительства Орловской области. За счет него, например, выплачивает компенсацию гражданам, у которых изъяли свиней из-за вспышки АЧС. Иногда за счет резервного фонда помогают погорельцам, иногда деньги пускают на погашение бюджетных долгов.

Интересно, что в Орловском районе резервный фонд планируют формировать за счет средств от продажи муниципальных арендуемых земель, а также за счет части арендных платежей за земли сельхозназначения. Причем у местных властей есть возможность влиять на ситуацию — размер ставок арендной платы по землям сельхозназначения в Орловской области устанавливается именно органами местного самоуправления.

«На встречах с арендаторами земель сельхозназначения обсуждалась возможность выкупа арендуемых земель, — рассказали в администрации Орловского района. — В долгосрочной аренде у 42 хозяйствующих субъектов сейчас находятся 185 земельных участков общей площадью 13,6 тысячи га, всего же в районе арендуется более 18 га земли сельхозназначения».

Более 30 арендаторов планируют выкупить земельные участки сельхозназначения в 2020-2021 годах, добавили в муниципалитете.

ИА «Орелград»