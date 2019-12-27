В Орле открылся новый детский сад

27.12.2019 | 20:48 Новости, Общество

Он примет 230 детей из микрорайона «Зареченский»

В Орле 27 декабря открылся детский сад в микрорайоне «Зареченский», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Детский сад открылся на улице Полковника Старинова. На его возведение потребовалось 13 месяцев. Строительством занималось «ОСУ-2», дочернее предприятие строительного холдинга «Орелстрой». Первых воспитанников детский сад примет в начале 2020 года. Администрация Орла и застройщик обеспечили детский сад мебелью и необходимой техникой.

«Мы прекрасно понимаем, что дети – наше все, и невозможно построить дома без соответствующей необходимой инфраструктуры – как детские сады и школы. В микрорайоне уже есть и школа, и детский сад. Но район развивается и растет. Поэтому мы приняли решение – и уже сегодня будем передавать ключи от детского сада на 230 мест», — сказал Дмитрий Сучков, главный исполнительный директор ПАО «Орелстрой».

Вместе с ним на открытие детского сада приехали губернатор Андрей Клычков, спикер облсовета Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по региону Леонид Соломатин. Гости посмотрели концертную программу в исполнении малышей и осмотрели физкультурный зал, пищеблок, прачечную, медицинский блок и другие помещения.

Строительство детского сада обошлось в 172 млн рублей. Деньги выделили из трех источников – федерального, областного и муниципального бюджетов. На территории учреждения находятся котельная и овощехранилище.

Детский сад рассчитан на детей от 1,5 до 8 лет, в нем 12 групп. Общая площадь здания – 5100 кв. м, площадь застройки – 2100 кв. м. Ранее в декабре открылся детский сад в микрорайоне «Болховский». Его также возвела «ОСУ-2».

ИА «Орелград»

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