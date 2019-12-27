В Орле проверили елочные базары

В ходе плановых рейдов было выявлено восемь нарушений.

Елочные базары Орла проверены на предмет фитосанитарной безопасности. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В ведомстве уточнили, что в преддверии Нового года традиционно был усилен контроль за ввозимой в регион хвойной древесиной.

Так, в ходе предновогодних рейдов по елочным базарам Орла инспекторы вскрыли 8 административных правонарушений. В ведомстве пояснили, что они были связаны с ввозом елей и сосен без оформления карантинных сертификатов и несвоевременным гашением документов.

Виновных привлекли к административной ответственности. Подозрительные деревья осмотрели, после чего все-таки разрешили пустить их в продажу – карантинных вредителей на них обнаружено не было.

«В Орловскую область хвойная продукция поступает в основном из Пермского края и Калужской области, где установлен карантин по хвойному вредителю леса — черному сосновому усачу, — объяснили в ТУ Россельхознадзора. — Вывоз новогодних деревьев с зараженной территории, допускается только при наличии у грузоотправителя карантинного сертификата, подтверждающего безопасность продукции».

ИА «Орелград»