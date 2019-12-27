В Орловской области 80 процентов заключенных оказались особо опасными

Каждые 8 из 10 человек были осуждены за тяжкие преступления.

Как сообщил начальник управления ФСИН России по Орловской области полковник Владимир Волосевич, в регионе в целом по системе ФСИН лимит наполнения составляет 4946 осужденных.

По данным на 1 декабря 2019 года фактически за решеткой на территории региона содержалось 3594 осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

«Количество осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления достигло 80 процентов общей численности осужденных к лишению свободы, — рассказал Владимир Волосевич. — Более четверти осужденных приговорены к длительным срокам лишения свободы, почти половина — отбывает наказание второй раз и более».

Что касается возраста, то здесь ситуация выглядит так: в возрасте до 25 лет в Орловской области насчитывается 420 осужденных, от 25 до 55 лет – 2374, от 55 до 60 лет – 112, старше 60 лет – 73.

Владимир Волосевич также добавил, что в 2019 году по учетам уголовно-исполнительной инспекции по всем видам наказания прошло 3631 осужденных.

ИА «Орелград»