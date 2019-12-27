В Орловской области корова «дала» 1,5 тонны молока за день

Такие странные сведения были обнаружены в официальной документации.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел административные материалы в отношении сельскохозяйственного перерабатывающе-сбытового потребительского кооператива из Должанского района. Составили их инспекторы ТУ Россельхознадзора, которые ранее провели внеплановую проверку.

В результате были выявлены серьезные нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», а также Технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Кстати, представитель кооператива в заседании признал факт правонарушения.

Что касается нарушений, то они были такими. Инспекторы установили, что кооператив с января по сентябрь 2019 года закупал молоко в личных подсобных хозяйствах жителей Должанского и Ливенского районов. Далее сырье отправлялось на переработку, но делалось это без оформления ветеринарных сопроводительных документов и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

При проверке также было установлено, что на закупаемое в ЛПХ сырое молоко выдавались документы, «подтверждающие безопасность продукции, но оформленные надлежащим образом». В частности, в них были обнаружены сведения, которые можно назвать поистине фантастическими. Например, гражданам, которые содержат всего по одной корове, выдавались документы о закупке у них в сутки по 150, 300, 1500 и более литров сырого молока.

С нарушениями заполнялись и товарно-транспортные накладные. ТУ Россельхознадзора просило оштрафовать кооператив на 100 тысяч рублей, однако суд сжалился над ним и снизил сумму штрафа вдвое. Таким образом, кооперативу придется заплатить 50 тысяч рублей и устранить выявленные нарушения.

ИА «Орелград»