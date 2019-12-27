В Орловской области ограничили цены на важные лекарства

Ограничения коснутся предельных торговых надбавок в 2020 году.

Областные власти установили предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты. Отметим, что речь идет о лекарствах, включенных правительством страны в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Соответствующий приказ издало областное управление по тарифам и ценовой политике. Оно руководствовалось постановлением правительства страны о государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛ, а также методикой Федеральной службы по тарифам. Надбавки установлены отдельно для «обычных» и наркосодержащих препаратов.

Так, в 2020 году в Орловской области на лекарства из списка ЖНВЛ оптовым торговцам разрешат устанавливать надбавки к ценам производителей в следующих размерах: стоимостью до 50 рублей включительно – 15 процентов, стоимостью от 50 до 500 рублей включительно – 13 процентов, стоимостью свыше 500 рублей – 10 процентов. Для розничных торговцев надбавки ограничены 20, 15 и 10 процентами соответственно.

Что касается наркотических и психотропных средств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, то для них надбавки установлены следующие: для оптовиков – 30, 22 и 16,5 процента в зависимости от цены препарата, для розничной торговли – 28, 22 и 16,5 процента.

ИА «Орелград»