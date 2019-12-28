Где купить хороший плед?

Начнем с того, что по своему предназначению плед – в первую очередь небольшое одеяло. В него укутываются холодными вечерами, пытаясь согреться и погрузиться в атмосферу домашнего уюта.

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Смысл жизни покрывала можно понять уже по названию. Слово происходит от глагола «покрывать» (или англ. сover, переводимого также – «покрывать»). Издавна покрывалами пользовались для защиты постельного белья от пыли и грязи.

Соответственно, требования к пледам и покрывалам предъявляются абсолютно разные. Плед должен быть мягким, теплым и функциональным. Конечно, хорошо, если он будет удачно вписываться в интерьер и изящно свисать с дивана или кресла, но комфортный неброский плед вполне можно хранить и в шкафу, доставать лишь в холода. Главная функция покрывала – декоративная. Оно непременно должно подчеркивать дизайн спальни, защищать кровать, не накапливать статическое электричество и легко стираться. Помимо этих основных различий существуют и другие.

Дизайн пледов обычно представляет собой классическую клетку (шотландка) или полоски. Распространены однотонные модели нежных спокойных натуральных оттенков либо неброские рисунки.

Покрывала в основном окрашивают стойко и ярко, с использованием причудливых восточных орнаментов, цветочных узоров, геометрических фигур и т.д.

В домашнем хозяйстве пледам и покрывалам отводятся абсолютно разные роли. Потому лучше всего разграничивать понятия и купить оба аксессуара. Хотя самым экономным можно обратить внимание на комбинацию двух предметов – так называемые пледы-покрывала, которые объединяют особенности и пледов, и покрывал. При любом Вашем решении теперь вы знаете разницу между пледом и покрывалом и сможете сделать осознанный выбор в соответствии с личными предпочтениями.