Орловский депутат устроил праздник для активистов округа

30.12.2019 | 16:53 Новости, Общество

Активистов своего округа с наступающими праздниками поздравил депутат горсовета Андрей Верижников.

Для них он организовал настоящий праздник. Все вместе они вспомнили год уходящий, который для всех был насыщенным на события. Словом, активистам было о чем поговорить и что обсудить.

В завершение встречи Андрей Верижников поблагодарил их за совместную работу, поддержку и отметил, что и в будущем году все начатое будет продолжено

— С наступающим Новым годом, дорогие друзья, — обратился к собравшимся народный избранник. — Пусть он будет лучше, чем год уходящий. Добра вам и вашим семьям, счастья, здоровья и исполнения ваших желаний.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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