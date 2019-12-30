В Орловской области коррупционеры получили 26 лет тюрьмы

Итоги борьбы с коррупцией подвели на открытом форуме.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, глава этого ведомства Иван Полуэктов провел четвертый открытый форум по вопросам противодействия коррупции. В нем приняли участие многие эксперты, в том числе бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин, глава Контрольно-счетной палаты Иван Левин и другие.

Иван Полуэктов сообщил, что в 2019 году правоохранительными органами Орловской области было зарегистрировано 233 коррупционных преступления, в том числе 61 факт взяточничества. По результатам прокурорских проверок, к участию в которых привлекались аудиторы КСП, проведенных, было возбуждено 21 уголовное дело на сумму более 349 миллионов рублей.

«За совершение коррупционных преступлений осуждено 47 лиц, — рассказал Иван Полуэктов. — По приговорам судов к длительным срокам лишения свободы осуждено 11 должностных лиц, общий срок лишения свободы — более 26 лет. Сумма наложенных штрафов по приговорам судом превысила 11 миллионов рублей».

Прокурор Орловской области также отметил, что за последние два года прокурорами региона было выявлено более 1800 нарушений антикоррупционного законодательства, 1073 должностных лица были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

ИА «Орелград»