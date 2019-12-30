Вакцину от гриппа получила почти половина орловцев

В регионе завершилась кампания по вакцинации.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, в регионе завершена прививочная кампания против гриппа. В целом за счет бюджета и средств работодателей прививки получили 49,4 процента населения региона, или свыше 369 тысяч человек.

В ведомстве добавили, что случаи гриппа в области пока не регистрировались. Однако заметно растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Так, на отчетной неделе был зарегистрирован 4331 случай ОРВИ, причем более 67 процентов заболевших – это дети в возрасте до 14 лет.

«Незначительное превышение эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано среди совокупного населения области (на 2,8 процента) и совокупного населения города Орла (на 5,4 процента), — говорят в Роспотребнадзоре. — В связи со снижением заболеваемости ОРВИ среди школьников на текущей неделе мера разобщения детей в организованных коллективах не применялась».

ИА «Орелград»