Как стать дизайнером интерьеров?

Дизайнер интерьеров – одна из самых престижных и высокооплачиваемых творческих профессий. Получив качественное образование в этой сфере, вы сможете создавать дизайн-проекты квартир, домов, яхт, отелей, магазинов, офисов, ресторанов, торговых и выставочных центров. Вы также сможете выбирать удобный для вас формат работы – по найму, в качестве фрилансера или владельца собственной дизайнерской студии.

Самостоятельно осваивать все нюансы профессии – сложно и долго. Эффективнее всего вложить время и средства в учебу в профильном вузе, тем более, что архитектурные и строительные компании, а также студии дизайна предпочитают брать на работу дипломированных специалистов. Дизайнер интерьера дистанционное обучение — востребованная услуга, и реализовать свою мечту можно прямо в Москве.

Мастерски воплощать задуманные идеи и задумки в жизнь с легкостью умеет дизайнер интерьера. Мечтаете стать квалифицированным Дизайнером интерьера в короткие сроки? Достаточно окончить названый курс в «Московском институте профессиональной переподготовки специалистов». Если у Вас уже есть диплом о законченном высшем или средне профессиональном образовании, то данный курс направлен именно на Вас. Всего за четыре месяца обучения Вы изучите самые важные и необходимые для этой профессии дисциплины. Вам нужно только оставить онлайн – заявку на нашем сайте и в ближайшее время Вам перезвонит менеджер, который ответит Вам на все возникшие у Вас вопросы по формату и содержанию курса. Долго ждать начала обучения Вам так же не придется, Вы выбираете удобную для Вас дату начала обучения сами (поступление возможно 2 раза в месяц).

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