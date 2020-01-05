Где сдать технику в ломбард?

Недорогой, доступный и быстрый способ заимствования денег предлагает своим клиентам сеть ломбардов ООО «Кредитон». Компания работает на рынке финансовых услуг с 2013 года.

Ломбард «Кредитон», это не просто место, где можно занять денег. Наша компания постоянно совершенствуется и следит за состоянием финансового рынка. Мы даём займы под залог любого имущества. За время работы мы серьёзно выросли и стали профессионалами в финансовых вопросах. Ломбардах «Кредитон» поможет решить проблемы своих клиентов.

В ломбарде всегда можно быстро продать технику. Как это происходит? Продать технику Молодечно очень просто. Вам необходим паспорт и предмет залога. Товаровед оценивает Ваше имущество, оформляет договор займа и выдает вам деньги. Например, самыми популярными залогами являются смартфоны Samsung и Apple iPhone, их ориентировочная оценка составляет от 30 до 90%. Также мы принимаем телефоны: Xiaomi, Huawei, MEIZU, Sony, Lenovo, HTC, ZTE и Nokia. За перфораторы Makita, Bosch, Sturm или Wortex в зависимости от комплекта и состояния можно получить до 70% рыночной цены. За ноутбук с процессом Intel core i3 можно выручить более 300 BYN (на оценку влияют: видеокарта, встроенная и оперативная память, его состояние и комплект, наличие гарантии и сопроводительных документов).

График работы ломбарда: ПН-ПТ: с 9 до 20; СБ-ВС: с 9 до 19;

Товаровед в течении 5 минут оценит изделие, а еще через 5 минут Вы получите необходимую сумму на руки. Срок типового договора микрозайма составляет от 61 дня (с учетом льготного периода) до 1 (одного) года. Максимальная годовая процентная ставка, включающая проценты за пользование микрозаймом — 730 % годовых (732 % годовых — високосный год).

Ломбарды ООО «Кредитон» принимают в залог драгоценные металлы в соответствии с Инструкцией об особенностях осуществления ломбардами операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05 декабря 2014 года № 77.

Опубликовано на правах рекламы.