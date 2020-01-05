Под Орлом собака нашла наркотики

Мужчина хранил их в гараже

В Мценском районе задержали 37-летнего мужчину, который хранил марихуану у себя в гараже, сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

В рамках проверки оперативной информации полицейские пришли к мужчине с обыском. Стражи порядка вместе со служебной собакой обнаружили бутылку и жестяную банку, в которых находилось растительное вещество. Экспертиза подтвердила, что это марихуана.

Полиция возбудила уголовное дело по наркотической статье. Задержанный пояснил, что собирался использовать марихуану для собственного употребления.

ИА «Орелград»