Под Орлом собака нашла наркотики

5.1.2020 | 13:19 Новости, Общество

Мужчина хранил их в гараже

В Мценском районе задержали 37-летнего мужчину, который хранил марихуану у себя в гараже, сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

В рамках проверки оперативной информации полицейские пришли к мужчине с обыском. Стражи порядка вместе со служебной собакой обнаружили бутылку и жестяную банку, в которых находилось растительное вещество. Экспертиза подтвердила, что это марихуана.

Полиция возбудила уголовное дело по наркотической статье. Задержанный пояснил, что собирался использовать марихуану для собственного употребления.

ИА «Орелград»

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