Собутыльники обокрали орловца на 13 тысяч рублей

5.1.2020 | 14:24 Новости, Общество

Мужчины похитили его банковскую карту

В Мценском районе полиция раскрыла кражу денег с банковской карты местного жителя, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

О пропаже денег мужчина узнал на кассе, когда собирался расплатиться. Сотрудники сказали ему, что денег на карте нет. Орловец был уверен в обратном, поэтому обратился в банк и в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело и начали разбирательство. Оказалось, что незадолго до кражи мужчина отдыхал в компании двух друзей. Одному из них он дал свою карту, чтобы тот купил продукты и алкоголь. Затем владелец получил карту назад.

Полицейские выяснили, что вскоре после этого мужчины похитили карту у орловца и сняли с нее 13,5 тысячи рублей, а деньги поделили и потратили. Воров задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

ИА «Орелград»

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