В Орле вор разбил окно и украл электроинструмент

8.1.2020 | 14:24 Новости, Общество

Кражу раскрыли за сутки

В Орле полиция раскрыла кражу электроинструмента из дома на улице Степной, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

О краже заявила хозяйка дома. По словам женщины, она уезжала на несколько дней. Вернувшись, она увидела разбитое окно и не обнаружила в доме электроинструмента.

«[Полицейским] удалось установить, что некий гражданин некоторое время назад сбыл электроинструмент. Так удалось выйти на след предполагаемого подозреваемого. Им оказался местный житель 1974 года рождения. Мужчина дал признательные показания», — говорится в сообщении.

Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.

ИА «Орелград»

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