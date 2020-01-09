Клычков назначил художникам стипендии

9.1.2020 | 9:31 Культура

Их будут получать 10 человек

Губернатор области Андрей Клычков назначил стипендии 10 орловским художникам, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Указ был подписан в конце 2019 года. С нового года стипендии начали получать Александр Блохин, Вера Демичева, Ольга Душечкина, Василий Карев, Владимир Панин, Юлия Плешкова, Виталий Свеженцев, Антонина Травинская-Вагина, Анатолий Хворостов и Константин Чичеров. Все они — члены орловского регионального отделения «Союза художников России».

Выплата стипендий производится ежемесячно из областного бюджета. Правительство преследует цели «сохранения творческого потенциала орловских художников и их материальной поддержки», указано в сообщении.

ИА «Орелград»

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