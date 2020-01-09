Названа сумма ущерба, нанесенного орловской земле мусором

Россельхознадзор обнародовал данные о порче земель.

Территориальное управление Россельхознадзора обнародовало итоги земельного контроля на территории Орловской области в 2019 году. В частности, в ведомстве сообщили информацию о причинении вреда землям сельскохозяйственного назначения и о возмещении ущерба.

Специалисты говорят, что одной из главных проблем по-прежнему остается порча плодородного слоя почвы. В минувшем году основной причиной этого стало захламление земель сельскохозяйственного назначения различными отходами и разработка несанкционированных карьеров.

«Всего установлено 5 несанкционированных свалок и 5 карьеров, на сегодняшний день ликвидировано 4 места захламления, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Оставшиеся территории, в том числе по выявленным карьерам, охвачены предписаниями».

В ведомстве подчеркнули, что вред, причиненный почвам в Орловской области, в 2019 году превысил 42,4 миллиона рублей. Отметим, что эта сумма учитывает лишь выявленные и зарегистрированные факты нарушений.

В целом, в 2019 году специалистами отдела государственного земельного надзора в Орловской области было проконтролировано 45,7 тысячи га земель сельскохозяйственного назначения.

«Проведено 374 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 343 нарушения, выдано 66 предписаний, — перечислили в ТУ Россельхознадзора. — Сумма наложенных штрафов составила 9,864 миллиона рублей».

ИА «Орелград»