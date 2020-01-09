В Мценске на каникулах раскрыли убийство

9.1.2020 | 15:39 Новости, Происшествия

От рук товарища погиб 41-летний мужчина

В Мценске раскрыли убийство местного жителя, совершенное 5 января. Погиб 41-летний мужчина, а убийцей оказался его 33-летний знакомый, сообщили в Следственном комитете Орловской области.

Труп погибшего нашли 6 января в комнате общежития. На теле были признаки насильственной смерти. Вскоре следователи уже задержали подозреваемого — им оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Под тяжестью улик он сознался в убийстве и рассказал, что забил товарища до смерти во время распития спиртных напитков.

«В настоящее время в отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»

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