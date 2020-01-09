Видео: орловчанка «прибежала» под колеса легковушки

9.1.2020 | 10:32 Видео, Новости, Происшествия

В соцсетях удивляются беспечности женщины

В Орле на улице Высоковольтной иномарка сбила женщину. Видео с места происшествия выложили в группе «ЧП и ДТП Орел».

Женщина перебегала дорогу к автомобилю Kia Rio, который стоял на «аварийке» на проезжей части. В этот момент ее сбила легковушка Audi, объезжавшая Kia. От удара пешеход перевернулась и ударилась об машину, к которой спешила.

В комментариях пользователи удивляются, как пострадавшая умудрилась не заметить Audi. А очевидцы ДТП, напротив, возмущаются, куда спешил водитель иномарки.

ИА «Орелград»

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