Мэрия: Орел от снега убирает 41 единица техники

10.1.2020 | 11:21 ЖКХ, Новости

Напомним, вчера коммунальщики не смогли оперативно отреагировать на осадки

Днем 10 января в Орле убирает снег 41 единица техники, сообщила пресс-служба мэрии. Среди них 15 КДМ, девять тракторов с щеткой, семь самосвалов, шесть тракторов с прицепом, две плужно-щеточные машины и два фронтальных погрузчика. В ручной уборке задействованы 99 человек.

В ночь на 10 января в городе работали 26 единиц техники: 13 КДМ, семь тракторов с щеткой, две плужно-щеточные машины, два самосвала и два фронтальных погрузчика.

По данным Gismeteo, в субботу, 11 января, в Орле ожидается интенсивный снегопад со скоростью ветра до 12 м/с. За сутки может выпасть около 12 мм осадков.

ИА «Орелград»

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