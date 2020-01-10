Орловчанка угодила под суд за забытые в банкомате деньги

10.1.2020 | 11:48 Новости, Общество

Женщина присвоила чужие деньги и была обвинена в краже.

Дело о необычной краже рассмотрел суд Северного района города Орла. Было установлено, что местная жительница присвоила себе чужие деньги. Хотя преступницей в полном смысле этого слова назвать ее сложно.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимая подошла к банкомату, чтобы снять наличные со своей банковской карты. В купюроприемнике она увидела 8 тысяч рублей наличными. Дело в том, что их забыл забрать предыдущий клиент.

Вместо того, чтобы догнать его или сообщить о случившемся в банк, женщина деньги прикарманила. Только она успела это сделать, как в отделение банка, где все это происходило, вернулся законный обладатель денег. Однако женщина соврала ему, заявив, что никаких купюр в банкомате не видела. Разоблачить ее помогли камеры видеонаблюдения.

Действия женщины следствие квалифицировало как кражу. Однако ей повезло. Уже в суде потерпевший заявил ходатайство, в котором просил прекратить уголовное дело. По его словам, с подсудимой они примирились, а ущерб был добровольно возмещен.

Потерпевший также заявил, что претензий материального и морального характера к подсудимой не имеет. В результате суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»

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