Орловчанка угодила под суд за забытые в банкомате деньги

Женщина присвоила чужие деньги и была обвинена в краже.

Дело о необычной краже рассмотрел суд Северного района города Орла. Было установлено, что местная жительница присвоила себе чужие деньги. Хотя преступницей в полном смысле этого слова назвать ее сложно.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимая подошла к банкомату, чтобы снять наличные со своей банковской карты. В купюроприемнике она увидела 8 тысяч рублей наличными. Дело в том, что их забыл забрать предыдущий клиент.

Вместо того, чтобы догнать его или сообщить о случившемся в банк, женщина деньги прикарманила. Только она успела это сделать, как в отделение банка, где все это происходило, вернулся законный обладатель денег. Однако женщина соврала ему, заявив, что никаких купюр в банкомате не видела. Разоблачить ее помогли камеры видеонаблюдения.

Действия женщины следствие квалифицировало как кражу. Однако ей повезло. Уже в суде потерпевший заявил ходатайство, в котором просил прекратить уголовное дело. По его словам, с подсудимой они примирились, а ущерб был добровольно возмещен.

Потерпевший также заявил, что претензий материального и морального характера к подсудимой не имеет. В результате суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»