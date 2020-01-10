Под Орлом сын избил отца сковородой

Мужчину обвинили в причинении телесных повреждений.

Дело о семейной «драме» рассмотрел суд Орловского района. Было установлено, что преступление местный житель совершил на бытовой почве. Отец и сын совместно распивали спиртные напитки. Между ними вспыхнула словесная ссора. Сын дошел до такой степени, что схватил попавшуюся под руку сковороду и с силой ударил ею отца по голове.

Оглушенный родитель уже не мог оказать сопротивления. Поняв это, сын набросился на него с кулаками и поколотил так, что сломал отцу три ребра. На него завели уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Однако в суде отец простил сына и просил не наказывать его. В результате уголовное дело было прекращено. При этом суд постановил изъять и уничтожить сковородку, поскольку она была использована подсудимым в качестве оружия.

ИА «Орелград»