Суд отменил «придуманные» орловскими чиновниками нормы накопления отходов

Схему ТБО признали частично недействительной.

Напомним, что накануне Нового года компания “Экосити”, владелец мусороперерабатывающего комплекса, сообщила о том, что, по ее данным, чиновники завысили норматив образования ТБО в Орловской области. Завышение чиновниками показателя позволило собрать с населения региона излишнюю сумму средств в пользу регоператора — «Зеленой рощи». На пресс-конференции организованной движением “Граждане Орла” и “Экосити”, было отмечено, что мусор, которого физически нет, был обещан по договору “Экосити”, что позволило чиновникам снизить сумму выплат за переработку, которую «Зеленая роща» должна была выплатить предприятию.

В конце 2019 года из-за низкого тарифа и недопоставки ТБО компания понесла убытки и решила обратиться в суд с иском против Департамента строительства и ЖКХ администрации Орловской области. 30 декабря областной суд вынес решение, в котором указал дословно следующее:

Признать не действующими с момента вступления решения суда в законную силу следующие положения Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Орловской области, утвержденной приказом Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 16 сентября 2019 года № 443: — раздел 4.4. в части графы 5 таблицы 10 (норматив накопления кг/год), показателя средней расчетной плотности ТКО – 129 кг на куб. м. и общего расчетного количества твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Орловской области в течение года – 347 115,98 тонн; — таблицу 11.1, а также Приложения А1, Б2, Б3 в части количества образуемых твердых коммунальных отходов, определенных с применением норматива накопления кг/год и показателя средней расчетной плотности ТКО.

А это значит, что как только решение областного суда вступит в силу, чиновникам придется каким-то образом пересмотреть норматив накопления ТБО и следом тариф. Будем реалистами – вероятно, департамент пойдет в суд отстаивать свою точку зрения, для этого существует ряд причин. Очевидно, что работа по старым тарифам позволяет «Зеленой Роще» получать на счета средства в прежних объемах и это очень удобно, так как решения прежнего руководства опустошили счета оператора и вогнали ее в долги. Слова губернатора Андрея Клычкова на итоговой пресс-конференции 2019 года о том, что “Зеленая Роща” — не банкрот, а в других регионах операторы банкротятся, это лишь попытка втереть очки общественности. Увольнение по сокращению трети сотрудников и работа силовиков в «Зеленой Роще» — это все признаки приближающегося коллапса. Компания сейчас испытывает серьезные трудности. Чиновникам только и остается, что тянуть время и за счет высоких тарифов для населения разгребать то, что наворотило руководство мусорного оператора.

К слову, по данным нашего издания, директор “Зеленой Рощи” Александр Ворожбит в настоящее время находится в отпуске и не собирается оттуда возвращаться. Примечательно, что пока он руководил оператором, два района города Орла заполучила в обслуживание московская фирма “Экологистик”. Эта же компания вывозила несанкционированные свалки, за что ей были выплачены миллионы рублей из тарифа, собранного с населения. Хотя оплачивать вывоз должен владелец земельного участка, на котором расположена свалка.

В том же решении суда есть очень интересный пункт, по которому из территориальной схемы ТБО исключен пока неработающий завод “ЭкоПолис”. Он расположен рядом со свалкой на Итальянской улице, и чиновники отдали ему часть земель под устройство полигона. Суд решил, что эти два объекта нужно исключить из “Перспективной логистической модели (схемы потоков ТКО на период 2019-2029 г.г.)”. Мотивация суда такова: предприятие “не внесено в государственный реестр объектов размещения отходов, и в отношении него отсутствуют сведения о наличии заключении государственной экологической экспертизы и сведения из проектной документации о производственной мощности”. Но это не помешало чиновникам “нарисовать” предприятию сотню тысяч тонн отходов. Ведь это позволит оставить тариф для населения на прежнем уровне, а, возможно, даже и увеличить. А то, что этих сотен тысяч тонн мусора нет, никого не волнует.

Данное решение областного суда — победа здравого смысла над торжествующим в регионе засильем чиновников, которые манипулируют цифрами, статистикой, тарифами в пользу удобных компаний участников рынка оборота ТБО. Нельзя не отметить роль судьи Людмилы Майоровой, которая вникла в суть происходящего. К слову, представитель прокуратуры Корнеев не увидел в территориальной схеме никаких нестыковок и выступал против решения суда. Иными словами, посчитал, что чиновники правы. Что ж, имеет право.

Тем не менее, спустя месяц мы видим, что “Экосити” и “Граждане Орла” были правы и даже смогли доказать свою правоту в суде. Можно лишь пожелать им успехов в противостоянии спайке бюрократической машины и мусорным князькам. Нужно выполнять закон и не лезть лишний раз орловскому населению в карман, чтобы пополнить мошну московского бизнеса.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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