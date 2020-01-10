В Орле проблемой обманутых дольщиков займется повышенный Блохин

Губернатор Клычков дал важное поручение подследственному чиновнику.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в собственное постановление о реализации «дорожной карты» по решению проблем обманутых участников долевого строительства многоквартирных домов. Ранее ответственным за решение этой задачи был Николай Злобин. Однако он покинул пост заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

Его место в качестве исполняющего обязанности занял Денис Блохин. Напомним, этот чиновник является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, по его вине при ремонте стадиона имени Ленина в Орле бюджету был причинен ущерб на сумму более 4 миллионов рублей.

Напомним также, что суд дважды отказал следствию, которое ходатайствовало об отстранении Блохина от должности на период расследования. Более того, он, вероятно, оказался очень ценным для Клычкова кадром, раз получил повышение.

Что касается ситуации с обманутыми дольщиками, то в официальный региональный реестр включены четыре проблемных дома. Три из них расположены в Орле – это дом № 11 по улице Раздольной, дом № 46 по улице Бурова и дом № 83 по улице Панчука. Четвертый проблемный объект находится в Ливнах – это дом № 159 по улице Дружбы народов.

Отметим, что общее количество граждан ˗ участников долевого строительства в этих домах, составляет 439. Однако в официальный реестр в качестве обманутых дольщиков на данный момент включено лишь 159 человек.

ИА «Орелград»