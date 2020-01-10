В Орловской области в ДТП пострадали 79 детей и трое погибли

Пугающую статистику детского травматизма озвучила ГИБДД.

В 2019 году в Орловском районе было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В результате 14 детей получили ранения, а один ребенок погиб. Такие данные приводит отдел ГИБДД по Орловскому району. Региональная статистика выглядит еще более пугающей.

Так, по итогам 2019 года на территории Орловской области было зарегистрировано 71 ДТП с участием детей. В 2018 году таких аварий было 82, снижение показателя составило 13,4 процента. Однако на 50 процентов возросло количество погибших. В 2019 году в ДТП на орловских дорогах погибли трое детей, а годом ранее погибших было двое.

Что касается раненных несовершеннолетних, то статистика такова: в прошлом году травмы в авариях получили 79 детей, а в позапрошлом – 90. В ОГИБДД подчеркивают, что «основную долю в массиве ДТП с участием несовершеннолетних составляют дорожные аварии с участием детей-пассажиров».

В связи с этим Госавтоинспекция обратилась к родителям с призывом уделять больше внимания проблеме безопасности детей и ежедневно напоминать им о правилах дорожного движения. Данные меры позволят предупредить возникновение дорожно-транспортных происшествий и сохранить жизнь и здоровье ваших детей, считают в ОГИБДД.

«Повторите основные правила пешехода: проезжую часть необходимо переходить только в установленных местах, на зеленый сигнал светофора, убедившись в безопасности перехода, — призывают полицейские. — Необходимо, чтобы ребенок четко усвоил, что нельзя выбегать из подъезда, из-за гаража или стоящей автомашины. Покажите ребенку опасные места. Если у подъезда стоят автомобили или растут деревья, кусты, обратите на это внимание несовершеннолетних, остановитесь, научите осматриваться по сторонам и определять, нет ли опасности приближающегося транспорта. Проверьте у ребенка наличие светоотражателя».

ИА «Орелград»