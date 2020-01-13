«Спецавтобаза» предложила орловцам работу мечты

МУП объявило набор трактористов

МУП «Спецавтобаза» нуждается в трактористах и водителях уборочной техники, сообщили в пресс-службе администрации Орла. Первым предлагают зарплату в 21 000 рублей, вторым — 24 000 рублей.

Трактористам необходимо иметь соответствующее удостоверение. Чтобы стать водителем уборочной техники, достаточно иметь права категорий B, C.

«Всего муниципальное предприятие готово принять на работу 20 человек: 12 водителей и восемь трактористов. Телефон для справок — 8 (4862) 30-70-35», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»