Под Орлом мужчина отлягал полицейского

14.1.2020 | 15:29 Новости, Общество

Необычное происшествие произошло в Хотынце.

Суд Хотынецкого района рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного не только в унижении представителей власти, но и в применении насилия к ним. Потерпевшими в данном разбирательстве выступили сразу двое местных полицейских.

Из материалов дела следует, что они прибыли по вызову к магазину строительных товаров. Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок. Мужчине предложили пройти в служебный автомобиль, а затем проследовать в отдел полиции для составления административного протокола.

Однако тот не только отказался выполнить требования полицейских, но и обругал их с использованием выражений, недопустимых в цивилизованном обществе. Тем самым, как установил суд, он унизил честь и достоинство обоих полицейских.

Когда же его попытались усадить в автомобиль силой, он упал на землю, перевернулся на спину и буквально начал лягать одного из полицейских. Судя по материалам дела, он успел нанести потерпевшему не менее пяти ударов ногами, прежде чем его подняли и усадили в автомобиль.

Вероятно, поведение подсудимого было вызвано личной неприязнью к полиции. Дело в том, что ранее он был судим. Это обстоятельство было учтено при вынесении обвинительного приговора. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний мужчина получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Под стражу он был взят прямо в зале суда. Кстати, приговор вступил в законную силу в последний день минувшего года.

ИА «Орелград»

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