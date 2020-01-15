Банкротство «Орловской крепости» вновь отложено

Спиртзавод проведет еще три месяца в финальной стадии банкротства.

Арбитражный суд Орловской области в очередной раз продлил срок конкурсного производства в рамках дела о банкротстве ООО «Мценский спиртоводочный комбинат «Орловская крепость». Об этом со ссылкой на документы суда сообщает «Коммерсант».

По данным издания, ходатайство о продлении срока подал конкурсный управляющий орловской компании Дмитрий Кулаев. Сейчас предприятие находится на финальной стадии процедуры и ликвидируется. В установленный ранее срок уложиться не удалось. Поэтому конкурсное производство продлено до 16 марта 2020 года.

Незадолго до этого арбитраж намерен заслушать отчет конкурсного управляющего. Не исключено, что процедура вновь будет продлена. Это произойдет в случае, если не будут проведены «все мероприятия, направленные на достижение целей конкурсного производства».

«В июле 2019 года управлявший ООО «Мценский спиртоводочный комбинат «Орловская крепость» в 2010-2013 годах гендиректор Александр Гомон смог избежать ответственности по долгам спиртзавода, — напоминает «Коммерсант». — Он оспорил в арбитражном суде Центрального округа решение орловского арбитража о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося предприятия на 74,2 млн руб».

В августе 2017 года имущественный комплекс спиртзавода выкупил московский индивидуальный предприниматель и адвокат Олег Губинский. Он сообщал, что рассчитывает возобновить работу предприятия и собирается получить новую лицензию на выпуск спиртного.

ИА «Орелград»