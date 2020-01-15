Новый вид мошенничества вскрыли в Орле

Аферисты выдают себя за инспекторов труда.

Государственная инспекция труда в Орловской области выступила с обращением к работодателям региона. Ведомство предупреждает руководителей организаций и предприятий всех форм собственности о том, что в области появились необычные и весьма коварные мошенники.

Действуют они по одному сценарию. Связываются с главами предприятий и представляются сотрудниками государственной инспекции. Затем «уведомляют» о готовящейся проверке и предлагают оплатить некие услуги по подготовке к ней. В инспекции отмечают, что в последнее время количество таких «предложений» заметно выросло.

Далеко не каждый способен понять, что это обман. Именно поэтому Госинспекция труда официально напомнила о том, что оказанием платных услуг она не занимается. Поэтому любые подобные предложения следует считать мошенничеством. Более того, инспекция привала работодателей вместе бороться с жуликами.

«Обо всех фактах следует сообщать в правоохранительные органы, а также по телефону «горячей линии» 43-52-53», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»