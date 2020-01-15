Под Орлом ребенка инвалида возят в школу на лошади

Вопрос сложный и как его решить чиновники пока не знают. Есть вариант залить проблему деньгами налогоплательщиков.

Ситуация в которой оказалась семья Марины Давиденко из села 1-я Вышняя Замарайка Должанского райноа Орловской области сложная и необычная. Дочь Кристина страдает ДЦП, однако хочет ездить в ближайший населенный пункт в школу. Девочка довольно хорошо учится, но возможности получать знания вместе с другими детьми у нее нет. Как сообщает ТРК «Истоки» — школьный автобус не приезжает за ней, так как дорога шириной 3 метра, а по нормативам нужно 6. Чтобы выбраться из населенного пункта нужно преодолеть 3 километра по бездорожью. Весной на мотоблоке, зимой на санях. Такой антураж сельского жития чиновникам областной администрации даже не снился. Они из шкуры вон лезут и за миллионы стараются сено с соломой в центр Орла завезти, устраивают катания на санях, каруселях и коньках, а в Должанском районе до школы добраться аттракцион круче городских.

У Давиденко нет личного транспорта или возможности содержать упряжку и им помогают односельчане. Женщина просит найти способы решения своей проблемы, так как без помощи государства она не сможет дать образование ребенку и социально адаптировать ее. Чиновники пока разводят руками и разглагольствуют о стоимости дороги, отсутствии финансирования и прочих сложных материях. В общем поведение чиновников стандартно-обычное: залить деньгами проблему — найти 3 миллиона и насыпать щебня. Который вероятно через 2 года провалится в чернозем. В этом ключе вспоминается один орловский руководитель, который всегда говорил так: «С деньгами любой решит проблему, а ты без денег попробуй». Губернатор Клычков отреагировал стандартным способом разработать дорожную карту до 16 января. (Есть в этом какой-то сарказм: дорожной картой решить дорожную проблему).

ИА Орелград