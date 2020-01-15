В Орле прокуратура рассказала, как чиновники потратили 146 млн рублей

Муниципальных заказчиков понудили погасить долги по контрактам

Как сообщает прокуратура Орловской области, в 2019 году в регионе областными и муниципальными заказчиками была погашена задолженность на общую сумму свыше 146 миллионов рублей. Речь идет о деньгах, которые чиновники задолжали подрядчикам и поставщикам услуг за выполненные теми обязательства. Отметим, что за несколько последних лет общая сумма задолженности, погашенной после вмешательства прокуратуры, превысила 1 миллиард рублей.

Эта проблема остается актуальной. Достаточно вспомнить Орел, власти которого задолжали огромную сумму поставщикам школьного питания. Кстати, на момент прокурорской проверки сумма этого долга немногим не дотягивала до 200 миллионов рублей. В надзорном ведомстве подчеркнули, что работа по ликвидации задолженности перед предпринимателями по исполненным контрактам является одним из приоритетных направлений, равно как и защита предпринимателей от незаконного давления.

Чиновников не только вынуждают погасить долги, но и наказывают. В качестве примера в прокуратуре региона привели Орловский район. На днях глава Неполодского сельского поселения заплатил административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Такое наказание на него было наложено за нарушение контрактных обязательств.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что администрация сельского поселения задолжала предпринимателям за выполненные теми работы более 530 тысяч рублей. Долг был погашен только после вмешательства надзорного ведомства.

Что касается главы поселения, то его наказали по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд).

ИА «Орелград»