В Орловской области долг за капремонт превысил 1 млрд рублей

Программа капремонта в регионе становится невыполнимой.

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» подвел итоги мониторинга реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в регионах. Подобный мониторинг в конце 2019 года был проведен и в Орловской области.

Судя по опубликованному на сайте Фонда ЖКХ отчету, дела в нашей области обстоят печально. Впрочем, в самом Фонде ситуацию в Орловской области охарактеризовали так: «выявлены недостатки, требующие дополнительной проработки в регионе, в том числе в части нормативного регулирования, а также усиления контроля за реализацией мероприятий по капремонту домов».

Проверяющие отметили, что в Орловской области краткосрочные планы капремонта своевременно не реализуются, «наблюдается постоянное нарушение сроков и объемов их выполнения». Например, до сих пор не завершен краткосрочный план этапов 2017 и 2018 годов. Основными причинами этого в Фонде называют нарушения подрядными организациями своих договорных обязательств, а также недостаточный уровень контроля со стороны регионального оператора.

«В части финансового обеспечения региональной системы капремонта установлено, что общая сумма задолженности по фондам капитального ремонта, которая не может быть возвращена в период реализации программы, составляет более 1 млрд рублей, то есть не обеспечивается возвратность средств, заимствованных у одних домов и использованных на капитальный ремонт других», — следует из отчета Фонда ЖКХ.

В документе отмечено, что претензионная работа по взысканию задолженности по взносам проводится неэффективно. При этом до 2017 года она вообще не проводилась. В 2018 году были поданы иски на общую сумму 2,5 млн рублей, а также заявления на выдачу судебного приказа на сумму 12,9 миллиона. Однако в Фонде подсчитали, что эти суммы составляют всего лишь 3 процента от общего размера задолженности.

«Зафиксированы факты некачественного выполнения работ по капитальному ремонту домов, — пишут специалисты Фонда ЖКХ. — Данные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем осуществлении строительного контроля как со стороны регионального оператора, так и подрядных организаций, привлеченных региональным оператором».

В качестве примера приводится дом №38 по улице Автовокзальной в Орле. В нем требовалось провести ремонт кровли, однако работы начали с ремонта фасада. Крышу отремонтировали лишь на следующий год. Но поскольку она протекала, то отремонтированный фасад вновь пришел в негодность.

«По итогам проведенного мониторинга специалистами Фонда ЖКХ органам исполнительной власти Орловской области, ответственным за реализацию региональных программ, а также региональному оператору были даны соответствующие рекомендации по возможным способам их устранения с дальнейшим предоставлением в госкорпорацию информации и материалов о принятых мерах», — заключили в Фонде ЖКХ.

ИА «Орелград»