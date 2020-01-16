Орловец более 40 лет тайком стрелял из винтовки

Необычное уголовное дело рассмотрели в Болхове.

Вступило в силу постановление Болховского районного суда, рассмотревшего уголовное дело о незаконном хранении оружия. На скамье подсудимых оказался местный житель, который, как выяснилось, более 40 лет нарушал закон.

Как следует из материалов дела, еще в середине 1970-х годов он занимался пулевой стрельбой. Тренер, методист по физкультуре и спорту Ветловского откормочного совхоза, выдал ему однозарядную спортивно-охотничью винтовку модели ТОЗ-8 калибра 5,6 мм и патроны к ней, которые в свою очередь получил от районной организации ДОСААФ.

Вернуть винтовку тренеру спортсмен «забыл», а тренер ему об этом так и не напомнил. В 1976 году подсудимый переехал в другой район, и история с винтовкой постепенно забылась. Между тем, как признался сам мужчина, он не только много лет хранил винтовку у себя дома, но и стрелял из нее.

Для этого он на личном автомобиле выезжал на берег пруда и стрелял по бумажным мишеням, которые сам же изготавливал. Следствие квалифицировало его действия как незаконные хранение и перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов. Было установлено, что мужчина совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 222 УК РФ.

Однако ему повезло – суд прекратил уголовное дело в связи с деятельным раскаянием.

ИА «Орелград»