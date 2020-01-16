Орловские полицейские обстреляли машину неадекватного водителя

Силовикам пришлось пробить колесо «десятки»

Пресс-служба УМВД по Орловской области рассказала о погоне со стрельбой, в которой принял участие экипаж ДПС мценского отдела полиции. Инспекторы преследовали автомобиль ВАЗ-2110, водитель которого отказался остановиться. Во время погони он едва не врезался во встречный транспорт и пытался сбить служебный автомобиль с дороги.

Погоня проходила по трассе М-2 «Крым». Когда нарушитель оказался на безлюдном участке трассы, экипаж принял решение выстрелить в колесо «десятки». К тому моменту погоня перешла уже на территорию Тульской области. Сотрудник полиции попал в левое переднее колесо, но ВАЗ продолжил движение.

Водитель остановился только у населенного пункта Кудиново. Мужчину задержали, от прохождения теста на алкоголь он отказался. Нарушителя задержал отдел полиции «Чернский» УМВД по Тульской области.

ИА «Орелград»