Повышенному Блохину предъявили обвинение

Еще в конце 2019 года

Следственный комитет 30 декабря предъявил обвинение и. о. зампреда правительства Орловской области Денису Блохину, сообщает «Орловская среда».

Следователь Павел Бурилин установил, что Блохин «умышленное преступление средней тяжести против интересов государственной службы». Следствие получило достаточно доказательств, чтобы предъявить чиновнику обвинение.

Для Блохина предъявление обвинения стало неожиданностью. Когда Бурилин в первый раз начал зачитывать ему заключение, чиновник заявил, что ему поплохело. И он воспользовался правом прервать процесс ознакомления.

Весной 2020 года обвинительное заключение по делу Блохина уйдет в суд, считают журналисты.

Дениса Блохина подозревают в мошенничестве. По версии следствия, Блохин совершил преступление, будучи главой КУ ОО «Орелгосзаказчик». Он подписал документы о приемке работ по реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина, хотя подрядчик не доделал их. Благодаря чиновнику фирма получила оплату в полном объеме.

Следователи требовали отстранить Блохина от работы, однако суды двух инстанций позволили ему остаться в правительстве Орловской области.

ИА «Орелград»