В тройном ДТП с автобусом в Орле пострадал мужчина

16.1.2020 | 9:44 Новости, Происшествия

ПАЗ отправил его автомобиль в припаркованный «Рено»

В Орле случилось тройное ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадал 23-летний водитель «Фольксвагена». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел 15 января в 20:35 напротив «Гринна». Автобус ПАЗ ехал со стороны города и поворачивал налево на прилегающую территорию. В этот момент в него врезался автомобиль «Фольксваген Джетта». После удара иномарку отбросило на припаркованный «Рено Лагуна».

«В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» получил телесные повреждения, доставлен в БСМП им. Семашко», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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