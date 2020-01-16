В тройном ДТП с автобусом в Орле пострадал мужчина

ПАЗ отправил его автомобиль в припаркованный «Рено»

В Орле случилось тройное ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадал 23-летний водитель «Фольксвагена». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел 15 января в 20:35 напротив «Гринна». Автобус ПАЗ ехал со стороны города и поворачивал налево на прилегающую территорию. В этот момент в него врезался автомобиль «Фольксваген Джетта». После удара иномарку отбросило на припаркованный «Рено Лагуна».

«В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» получил телесные повреждения, доставлен в БСМП им. Семашко», — указано в сводке.

ИА «Орелград»