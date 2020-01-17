Клычков распорядился взять в долг 3 млрд рублей

17.1.2020 | 9:54 Новости, Экономика

Заем планируется взять сроком на 1 год.

Глава Орловской области Андрей Клычков 14 января издал распоряжение «О привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации».

Согласно этому документу Орловская область в ближайшее время возьмет в долг у банков 3 миллиарда рублей, оформив сделку в виде трех невозобновляемых кредитных линий с лимитом 1 000 000 000 рублей каждая.

Деньги предполагается взять в рамках «Программы государственных внутренних заимствований Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По условиям, процентная ставка не должна превышать 7,25 процента годовых, а срок погашения кредита должен составить 365 дней. Исполнение распоряжения возложено на областной департамент финансов.

ИА «Орелград»

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